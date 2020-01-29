Совет директоров Renault назначил Луку де Мео новым гендиректором компании

Совет директоров компании Renault ("Рено") принял решение назначить новым генеральным директором французской автомобилестроительной корпорации Луку де Мео, ранее возглавлявшего испанскую Seat ("Сеат"). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении Renault, опубликованном во вторник на сайте компании.

"Совет директоров, собравшийся сегодня, принял решение назначить с 1 июля 2020 года генеральным директором Renault Луку де Мео", - указывается в заявлении. "Совет директоров считает, что он сочетает в себе все качества, которые будут способствовать развитию группы Renault во всех аспектах", - отмечается в заявлении. Заместителем гендиректора Renault стала Клотильда Дельбо, которая после отставки Тьерри Боллоре в октябре 2019 года временно исполняла функции директора компании.

Назначение де Мео приветствовал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. "Это отличная новость. С этим назначением и новой командой в Nissan ("Ниссан") в конце года, а также с учетом новых проектов Renault, Nissan и Mitsubishi ("Мицубиси") альянс теперь работает в логике победы", - сказал глава французского Минфина.

Как отмечала ранее газета "Монд", смена руководства компании стала продолжением перестановок в ее высшем эшелоне, вызванных отставкой ее многолетнего руководителя Карлоса Гона. Имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, Гон был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. Судебный процесс по делу Гона должен был начаться весной этого года.

В конце 2019 года Гон бежал из Японии в Ливан через Турцию. В ходе состоявшейся в Бейруте 8 января пресс-конференции Гон обвинил официальные лица Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него.

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