В штаб-квартире ООН зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Одна из сотрудниц постпредства Филиппин при ООН заразилась коронавирусом, дипмиссия закрыта, все ее сотрудники будут оставаться дома. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС источник во всемирной организации. Это первый зарегистрированный случай обнаружения заболевания у кого-то из дипломатических миссий при ООН или сотрудников серктариата в Нью-Йорке.

"В интересах транспарентности и общей безопасности хочу сообщить, что наша коллега из постпредства Филиппин получила положительный результат теста на COVID-19", - говорится в разостланном филиппинской миссией письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В последний раз она посещала ООН в понедельник, 9 марта в течение 30 минут. На тот момент симптомов заболевания у нее не было", - уточняется там. В первую половину дня, когда дипломат посещала штаб-квартиру, в ООН проходил ряд мероприятий, включая заседание в Генассамблеи Комиссии по положению женщин.

"Сегодня постпредство Филиппин закрыто, весь персонал получил распоряжение соблюдать карантин и обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов", - отмечается в обращении.