ООН рассмотрит возможность перехода на виртуальные заседания

Председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде рассматривает возможность проведения виртуальных заседаний, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Организации, передает Trend.

По словам собеседника агентства, который ознакомлен с содержанием письма председателя, Мухаммад-Банде "в настоящий момент консультируется с профильными подразделениями Секретариата ООН относительно возможности информационно-коммуникационных средств, которые бы позволили проводить виртуальные заседания".

Источник сообщил, что все заседания, которые должны были состояться на следующей неделе в соответствии с решениями Генассамблеи ООН в рамках ее 74-й сессии, отменены.

При этом он добавил, что в конце следующей недели может состояться "максимально короткое" заседание ГА, на котором "будут приняты несколько важных решений".

Кроме того, по словам собеседника агентства, рассматриваются альтернативные сценарии, если официальное заседание ГА не получится провести в штаб-квартире ООН.

Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сотрудники Секретариата с 16 марта и до 12 апреля из-за распространения коронавируса будут работать удаленно, если в их присутствии не будет острой необходимости.

В городе Нью-Йорк на настоящий момент зафиксировано 154 случая заболевания коронавирусом.