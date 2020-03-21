Премьер Японии распорядился оперативно информировать население о ракетных пусках КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отдал распоряжение всем профильным министерствам и ведомствам сфокусироваться на сборе и анализе данных, связанных с новым ракетным пуском КНДР, и оперативно предоставлять всю необходимую информацию местному населению. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Абэ также поручил подтвердить безопасность японской авиации и судоходства в регионе в связи с очередным ракетным запуском Пхеньяна и приказал ведомствам быть готовыми к любому непредвиденному развитию ситуации. По данным японского правительства, запущенные КНДР баллистические ракеты малой дальности не достигли исключительной экономической зоны страны в Японском море.

Позже министр обороны Японии Таро Коно сообщил, что ракеты пролетели порядка 300-400 км.

"Северная Корея запустила по крайней мере две баллистические ракеты малой дальности. Они пролетели около 300-400 км", - приводит его слова агентство Кyodo. Как сообщило общественное телевидение страны, японские власти по дипломатическим каналам передали Пхеньяну протест в связи с этим ракетным пуском.