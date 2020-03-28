Назначен новый министр транспорта и инфраструктуры Турции
БАКУ/Trend/ - Назначен новый министр транспорта и инфраструктуры Турции, пишет Trend со ссылкой на Resmi Gazete.
Согласно сообщению, им стал Адиль Караисмаилоглу.
В сообщении отмечается, что Мехмет Джахид Турхан, который ранее занимал пост министра, отстранен от должности по распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Адиль Караисмаилоглу ранее работал в управлении жилищного строительства Турции (TOKİ).
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)
Твиттер: @rhafizoglu
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