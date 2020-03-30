В Microsoft заявили о росте на 70% числа ежедневных пользователей Skype из-за коронавируса

Пользователи по всему миру в марте стали значительно активнее применять обеспечивающее голосовую и видеосвязь приложение Skype в свете распространения нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении американской корпорации Microsoft, которой сейчас принадлежат права на приложение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Skype стали применять значительно больше, каждый день его используют 40 млн человек, это на 70% больше, чем в прошлом месяце. Мы также зафиксировали рост на 220% общей продолжительности звонков со Skype на Skype по сравнению с прошлым месяцем", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что облегчили процесс организации групповых разговоров по видеосвязи с помощью Skype.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.