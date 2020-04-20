Игравший с Дэвидом Боуи бас-гитарист Мэтью Селигман умер от коронавируса
Умер заболевший коронавирусом бас-гитарист Мэтью Селигман (Matthew Seligman). Об этом в своем Facebook сообщил певец и гитарист Томас Долби, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Музыкант скончался на 65-м году жизни. Незадолго до смерти он перенес инсульт. Последние две недели он находится в лондонской больнице на искусственной вентиляции легких из-за коронавирусной инфекции.
Селигман играл в группе Thompson Twins, а также выступал с такими звездами, как Дэвид Боуи, Шинейд О'Коннор и Моррисси.
16 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, умер звезда джаза Ли Кониц. Основателю кул-джаза, записавшему более 150 альбомов, было 92 года.
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