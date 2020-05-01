Астрономы считают Солнце необычно спокойной звездой

Астрономы проследили за колебаниями в яркости почти четырех сотен солнцеподобных звезд и обнаружили, что уровень их вспышечной активности был значительно выше, чем у Солнца. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Института изучения солнечной системы (MPS) в Гёттингене со ссылкой на статью в журнале Science, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы были очень удивлены тем, что большинство звезд, похожих на Солнце по свойствам и размерам, отличаются заметно более высокой активностью, чем наше светило. При этом мы допускаем и то, что подобных различий на самом деле нет. В таком случае, в последние 9 тыс. лет наше светило было необычно "тихим", что теория вполне допускает", - заявил Александр Шапиро, астрофизик из Института изучения солнечной системы в Гёттингене (Германия), чьи слова приводит пресс-служба MPS.

Астрономам давно известно, что на Солнце периодически происходят вспышки, в ходе которых светило резко выделяет огромное количество энергии в виде волн видимого света, тепла и рентгена. Мощные события такого рода могут нарушать работу спутников на орбите и мешать системам радиосвязи на Земле, а также угрожать здоровью космонавтов.

Самая крупная солнечная вспышка в истории человечества произошла в 1859 году во время так называемого "события Каррингтона". Оно выработало приблизительно 10 йоттоджоулей (10 в 25 степени) энергии и в десятки раз превзошло метеорит, уничтоживший динозавров и морских рептилий в конце мезозойской эры.

Астрономов давно интересует то, как часто происходят подобные мощные вспышки на звездах, похожих на Солнце, а также на светилах другого типа, вокруг которых вращаются планеты, подобные Земле по размерам и свойствам. Ответы на оба эти вопроса крайне важны как для прогнозирования будущего человечества, так и поисков внеземной жизни.