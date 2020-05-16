Турция разрешила гражданам Азербайджана въезжать в страну с целью лечения

БАКУ/Trend/ - Турецкое правительство разрешило гражданам Азербайджана въезжать в страну с целью лечения.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим опубликовано соответствующее постановление министерства здравоохранения Турции.

Отмечается, что наряду с Азербайджаном, разрешено въезжать в Турцию с целью лечения гражданам еще 30 стран. В их числе Великобритания, Германия, Россия, Грузия, Нидерланды, Казахстан и другие страны.

Согласно правилам, вместе с больным границу может пересечь один сопровождающий его человек.

Наряду с этим, в Турцию будут допускаться только лица и их близкие, у которых тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)