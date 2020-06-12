В мире за сутки выявлено более 136 тыс. случаев заражения коронавирусом

В мире 12 июня 2020 22:35 (UTC+04:00)
В мире за сутки выявлено более 136 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 136 тысяч, превысив 7,41 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось почти на 5 тысяч и превысило 418 тысяч. Соответствующие данные опубликовала в пятницу в Женеве ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4)12 июня в мире было зарегистрировано 7 410 510 инфицированных и 418 294 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 136 572, число умерших увеличилось на 4 925. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 128 419 новых случаев заражения и 5 347 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 3 560 591. За сутки этот показатель возрос на 75 346. Количество умерших там увеличилось на 3 401 и достигло 192 944. В Европе насчитывается 2 358 953 заразившихся и 186 889 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 808, количество умерших увеличилось на 565.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 716 151, зафиксированы 15 947 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 19 310, умерли 366 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 988 646 человек. Далее следуют Бразилия (772 416), Россия (511 423), Индия (297 535), Великобритания (291 413), Испания (242 707), Италия (236 142), Перу (208 823), Германия (185 674) и Иран (180 176).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Лондон отложил введение полных таможенных проверок импорта из ЕС до 1 июля 2021 года
Лондон отложил введение полных таможенных проверок импорта из ЕС до 1 июля 2021 года
Lufthansa намерена предложить пассажирам делать тесты на коронавирус
Lufthansa намерена предложить пассажирам делать тесты на коронавирус
Швеция продлила временный запрет на въезд до 30 июня
Швеция продлила временный запрет на въезд до 30 июня
Loading Bars
Лента новостей
Джон Болтон в своих мемуарах раскритиковал внешнюю политику Трампа США 22:47
В Азербайджане возросли онлайн-продажи ИКТ 22:42
В мире за сутки выявлено более 136 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 22:35
В Нигерии заявили, что выполнят обязательства по сокращению нефтедобычи к середине июля Энергетика 22:25
В Турции за последние сутки от коронавируса выздоровели 1 242 человек Турция 22:14
«Туркменховаёллары» Туркменистана объявляет тендер на техническое обслуживание Тендеры 22:06
В Туркменистане растет производство швейной продукции Туркменистан 21:55
Глава ВОЗ заявил об отсутствии единства перед лицом пандемии коронавируса В мире 21:52
НБА согласовала проведение тренировочного лагеря 9-29 июля Спорт 21:43
Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом В мире 21:25
Мониторинговый комитет ОПЕК+ планирует встретиться 15 июля Энергетика 21:14
Экспорт азербайджанского хлопка вырос втрое Финансы 21:00
На рейсы в Нахчыван можно будет попасть только с негативным тестом на COVID-19 Общество 20:54
В Азербайджане разрабатываются правила посещения пляжей в период карантина Общество 20:41
Лица, направляющиеся в районы перед введением жесткого режима карантина, будут возвращены обратно - Кямран Алиев Общество 20:34
Васиф Алиев: Возобновление деятельности развлекательных центров и кинотеатров не обсуждается Общество 20:16
Дорожная полиция о передвижении в дни ужесточенного карантина граждан, управляющих автомобилем по доверенности Общество 19:54
Кямран Алиев: Некоторые предоставляют недостоверную информацию о наличии у них разрешения в период карантина Общество 19:47
В Азербайджане могут быть внесены изменения в рабочий график ряда организаций Экономика 19:25
Рост числа больных коронавирусом может привести к трудностям в связи с лечением в стационаре - TƏBİB Общество 19:19
Расстояние между зонтами на пляжах должно быть не менее 4 метров - ИВ Баку Общество 19:05
TƏBİB: Результаты тестов на коронавирус оглашаются в среднем в течение одного дня Общество 18:52
Оперативный штаб о том, в каких случаях можно покидать место жительства в период ужесточенного режима карантина Общество 18:40
Ульви Мехтиев: Система разрешений в период карантина позволила значительно устранить неформальную занятость Общество 18:26
Кямран Алиев: Лица, игнорирующие законные требования полиции, могут быть доставлены в отделение Общество 18:21
Контролировать движение на территориях с действием ужесточенного режима карантина будет МВД - Кямран Алиев Общество 18:11
"Ты - мой герой" - книга о COVID-19 для детей на азербайджанском языке Культура 18:10
К работам по дезинфекции города привлекается порядка 2 тыс. людей - ИВ Баку Общество 18:07
СГБ Грузии проводит спецоперацию в центре Тбилиси Грузия 18:05
Кямран Алиев: Проезжая через районы, где действует ужесточенный режим карантина, останавливаться запрещено Общество 18:04
Казахстан планирует заимствовать на иностранных рынках около $1 млрд Казахстан 18:01
Лондон отложил введение полных таможенных проверок импорта из ЕС до 1 июля 2021 года Европа 17:59
Lufthansa намерена предложить пассажирам делать тесты на коронавирус Европа 17:57
В Баку перед зданиями будут установлены спецконтейнеры для отходов - Оперативный штаб Общество 17:56
В Азербайджане активно растет производство колбасных изделий Финансы 17:53
Кямран Алиев: На этой неделе разрешения на период ужесточенного режима карантина выданы большему количеству людей Общество 17:51
Оглашена статистика по приему на работу в общеобразовательные школы Баку Общество 17:49
Обнародованы безубыточные виды страхования в Азербайджане Экономика 17:45
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере образования между Азербайджаном и Китаем - Указ Политика 17:43
Злоупотребляющие разрешениями граждане будут удалены из системы и оштрафованы - Оперативный штаб Общество 17:43
Швеция продлила временный запрет на въезд до 30 июня Европа 17:38
В дни ужесточенного карантина в Азербайджане колл-центр 108 "Службы ASAN" будет работать в особом режиме Общество 17:35
ГЭЦ Азербайджана обратился к лицам, которые будут сдавать экзамены 18 и 19 июня Общество 17:35
Заболеваемость коронавирусом в Евросоюзе сократилась за два месяца на 80% Европа 17:33
Утвержден Протокол о продлении срока действия Соглашения между Азербайджаном и МККК Политика 17:28
В Казахстане построят завод по производству вакцин от коронавируса Казахстан 17:20
В Азербайджане растет производство агропродукции Бизнес 17:18
В Азербайджане выявлены 336 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 183, скончались 5 человек - Оперативный штаб Общество 17:15
Объем грузоперевозок в Азербайджане в январе-мае снизился Транспорт 17:14
Увеличено число автобусов маршрута Баку-Масазыр Общество 17:14
Хорошая новость для граждан от Aptekonline.az в дни строгого карантинного режима Общество 17:10
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг Общество 17:07
Аптечные медикаменты в дни ужесточенного карантина в Азербайджане будут доставляться на дом Общество 17:05
Сахиба Гафарова: День Национального спасения - поворотный момент в современной истории Азербайджана (ВИДЕО) Политика 16:59
Строительство трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию значительно ускорится Энергетика 16:57
От болей в суставах извиваюсь, как змея - заболевший коронавирусом азербайджанский поэт Социум 16:54
В Азербайджане увеличилось производство нефтепродуктов Энергетика 16:51
В Генпрокуратуре Азербайджана новые кадровые назначения Общество 16:48
Авиакомпания AZAL в очередной раз подтвердила высокий статус в рейтинге Skytrax Экономика 16:46
Товарооборот между Туркменистаном и Россией вырос более чем вдвое Финансы 16:40
Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд Европа 16:36
Турция огласила объёмы грузоперевозок из Азербайджана через свои порты Турция 16:31
В Баку отменяются автобусные экспресс-маршруты Общество 16:31
Казахстан возобновит авиарейсы в шесть стран Казахстан 16:22
Назначен новый пресс-секретарь Генпрокуратуры Азербайджана Общество 16:22
Президент Ильхам Алиев поздравил королеву Великобритании Политика 16:20
В Азербайджане существенно выросла добыча газа Энергетика 16:20
ГКБ Туркменистана «Дайханбанк» предлагает широкий спектр вкладов для населения Финансы 16:15
В Узбекистане увеличилось число строительных предприятий Узбекистан 16:13
Парламент Грузии утвердил поправки о штрафах за отсутствие защитной маски Грузия 16:10
В Азербайджане увеличивается производство дезинфицирующих средств Бизнес 16:08
Лондон официально уведомил ЕС, что не будет продлевать переходный период Европа 16:07
В этом учебном году в Баку созданы еще 358 классов с тематическим уклоном Общество 16:03
Для приема в первые классы в Азербайджане прошли регистрацию свыше 136 тыс детей Общество 16:00
Азербайджан увеличил экспорт газа по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум Энергетика 15:55
"Азербайджанские железные дороги" о системе кондиционирования в поездах Общество 15:52
В Баку уволены 4 школьных директора Общество 15:50
В Иране за сутки выявили 2369 новых случаев заражения коронавирусом Общество 15:36
Число новорожденных мальчиков в Азербайджане превышает число девочек Общество 15:36
В Грузии усилят контроль за мерами профилактики коронавируса в общественных местах Грузия 15:36
Эльхан Алескеров: Европейский парламент вслед за Германией преподал Армении «карабахский урок» Политика 15:30
В этом учебном году в рамках стипендиальных программ за рубежом обучались 226 азербайджанцев Общество 15:26
Мировые цены на нефть перешли к росту после падения на 7-8% Энергетика 15:20
Азербайджан сократил прокачку нефти по трубопроводу БТД Энергетика 15:11
В январе-мае через порты Турции было перегружено свыше 151 млн тонн грузов Турция 15:07
Минобороны Франции профинансирует разработку ткани, защищающей от коронавируса Европа 15:06
"Азеригаз" будет работать в усиленном режиме в период ужесточенного карантина Общество 15:04
Наследный принц Королевства Бахрейн поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:54
США сократили объём импорта электротоваров из Турции Турция 14:52
Расширение «Южного газового коридора» может способствовать дальнейшей диверсификации поставок газа – Еврокомиссар Энергетика 14:52
Еврокомиссар: «Южный газовый коридор» расширит масштабы энергетического сотрудничества Энергетика 14:45
Агентство «Туркмендемирёллары» расширяет систему онлайн-оплаты стоимости билетов Транспорт 14:41
Вокруг грязевых вулканов в Азербайджане будут установлены 22 новые сейсмостанции Общество 14:41
Хикмет Бабаоглу: Европарламент подтверждает незаконность деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана Политика 14:32
Экзаменационный прием на госслужбу в Азербайджане планируется проводить посредством компьютера Общество 14:26
Представлена динамика грузоперевозок из Азербайджана в Турцию за 5 мес текущего года Турция 14:22
Шахин Мустафаев награжден орденом "Шохрат" Политика 14:21
ЕБРР профинансирует азербайджанскую компанию, реализующую металлоконструкции Финансы 14:02
В Азербайджане выросли капиталовложения в социально-экономическое развитие Финансы 14:01
Британский ВВП сократился в апреле на рекордные 20,4% Европа 14:00
Все новости