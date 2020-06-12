В мире за сутки выявлено более 136 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 136 тысяч, превысив 7,41 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось почти на 5 тысяч и превысило 418 тысяч. Соответствующие данные опубликовала в пятницу в Женеве ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4)12 июня в мире было зарегистрировано 7 410 510 инфицированных и 418 294 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 136 572, число умерших увеличилось на 4 925. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 128 419 новых случаев заражения и 5 347 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 3 560 591. За сутки этот показатель возрос на 75 346. Количество умерших там увеличилось на 3 401 и достигло 192 944. В Европе насчитывается 2 358 953 заразившихся и 186 889 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 808, количество умерших увеличилось на 565.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 716 151, зафиксированы 15 947 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 19 310, умерли 366 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 988 646 человек. Далее следуют Бразилия (772 416), Россия (511 423), Индия (297 535), Великобритания (291 413), Испания (242 707), Италия (236 142), Перу (208 823), Германия (185 674) и Иран (180 176).