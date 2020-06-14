Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 июня
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 14 июня превысило 7,7 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации проекта, в мире заражены 7 766 952 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 134 150. За весь период пандемии скончались 429 736 пациентов, 3 698 304 человек выздоровели.
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