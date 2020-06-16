В Японии за неделю из-за жары госпитализировали более 1,5 тыс. человек

В мире 16 июня 2020 20:17 (UTC+04:00)
В Японии за неделю из-за жары госпитализировали более 1,5 тыс. человек

Более 1,5 тыс. человек были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник объявило Министерство по административным делам и коммуникациям.

В ведомстве отмечают, что число пострадавших за период с 8 по 14 июня составило 1 586 человек, пять погибли. Среди поступивших в больницы 37 находятся в тяжелом состоянии, при этом 58,2% госпитализированных старше 65 лет.

9 июня сообщалось о 1,1 тыс. пострадавших из-за жары и двух погибших. В большинстве регионов Японии с приходом июня установилась жаркая погода, стрелки термометров держатся на отметке выше 30 градусов Цельсия.

В 2019 году в стране из-за жары скончались более 100 человек, десятки тысяч попали в больницы. Власти призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время на солнце.

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