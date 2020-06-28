ВОЗ: более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 189 тыс., превысив 9,84 млн. При этом, согласно опубликованным в воскресенье данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и приблизилось к 496 тыс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 28 июня в мире были зарегистрированы 9 843 073 инфицированных и 495 760 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 189 077, число умерших увеличилось на 4 612. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 179 316 новых случаев заражения и 6 866 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 4 933 972. За сутки этот показатель вырос на 117 178. Количество умерших там увеличилось на 3 169 и достигло 241 931. В Европе насчитываются 2 656 437 заразившихся и 196 541 умерший. За 24 часа число инфицированных возросло на 16 586, количество умерших увеличилось на 352.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 024 222, зафиксировано 23 449 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 943, умерли 485 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 452 048. Далее следуют Бразилия (1 274 974), Россия (634 437), Индия (528 859), Великобритания (310 254), Перу (272 364), Чили (267 766), Испания (248 469), Италия (240 136) и Иран (220 180).