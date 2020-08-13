В мире за сутки выявили более 214 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 20,16 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 214 тыс. Согласно опубликованным в ночь на четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 5 тыс. и превысило 737 тыс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 12 августа, в мире были зарегистрированы 20 162 474 инфицированных и 737 417 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 214 985, число умерших увеличилось на 4 835.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 10 799 062. За сутки этот показатель вырос на 101 230. Число умерших там увеличилось на 2 877 и достигло 393 727. В Европейском регионе зарегистрированы 3 641 603 заразившихся и 217 716 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 23 951, умерли 355 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает регион Юго-Восточной Азии. Там количество инфицированных достигло 2 757 822, зафиксировано 55 564 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 66 370, умерших - на 931.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 5 039 709. Далее следуют Бразилия (3 057 470), Индия (2 329 638), Россия (902 701), ЮАР (566 109), Мексика (485 836), Перу (483 133), Колумбия (397 623), Чили (376 616) и Иран (331 189).