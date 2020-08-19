NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей

В NASA предупредили о появлении над планетой Земля гигантской аномалии. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В NASA уточнили, что наблюдается расширение гигантской области, которое провоцирует понижение магнитной напряженности.

Специалисты отмечают, что аномалия заметна в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой, поэтому явление получило название Южно-Атлантическая аномалия.

Исследователи подчеркнули, что магнитное поле Земли защищает планету как щит, поэтому обнаруженная аномалия позволит заряженным солнечным частицам приблизиться к Земле ближе обычного. Это в свою очередь может привести к неполадкам в работе спутников, а также бортовых компьютеров из-за излучаемой частицами радиации или их прямого попадания в устройства.