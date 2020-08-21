Помпео передал в ООН документы о намерениях добиваться восстановления санкций против Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео в четверг передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помпео провел в ООН встречу с председателем СБ, которым в августе является постпред Индонезии. На встрече он передал в Совбез два документа: письмо с официальным запросом на начало процедуры снэпбэк ["snapback" - возвращение санкций в отношении Ирана], а также правовое обоснование этого требования. При этом, как стало известно ТАСС, общей встречи Совета Безопасности по этой теме не проводилось, и в четверг заседания по этому вопросу не планируется.

В американском письме, в частности, говорится, что, по версии Вашингтона, Тегеран нарушил условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В частности, со ссылкой на доклад МАГАТЭ в нем приводятся данные о "превышении Ираном лимита на обогащение урана", а также о "деятельности по обогащению урана, которая выходит за рамки научных исследований".

США считают, что вправе требовать возвращения антииранских, так как в резолюции СБ ООН 2231 прописано, что являются участниками иранской ядерной сделки. При этом в 2018 году администрация президента США Дональда Трампа объявила о выходе из соглашения. "Резолюция 2231 устанавливает термин "участники СВПД, в определение которого включены Соединенные Штаты", - говорится в распространенном Госдепартаментом правовом обосновании данного решения.

"Текст резолюции 2231 дает США основания начать процедуру snapback, несмотря на свою текущую позицию в отношении необязывающих политических положений СВПД", - отметили в госдепартаменте.