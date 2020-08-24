Более 1 млн доминиканцев остались без электричества из-за тропического шторма Laura
Тропический шторм Laura, прошедший в ночь с 22 на 23 августа над территорией Доминиканской Республики, оставил без электроснабжения районы, в которых проживает около 1,1 млн человек. Об этом в воскресенье сообщает местная газета El Nacional, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На данный момент специалисты восстанавливают подачу энергии. Издание отмечает, что власти подтвердили гибель как минимум двух человек в результате вызванного ливнями обрушения дома в окрестностях столицы страны - города Санто-Доминго.
Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма Laura достигает 23 м/с. На данный момент он движется в направлении Кубы.
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