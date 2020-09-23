Обновление iPhone вызвало проблемы с аккумулятором

Пользователи смартфонов Apple пожаловались на снижение автономности iPhone после обновления. На сообщения владельцев устройств в соцсетях обратило внимание издание Daily Express, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Многие обладатели iPhone, обновившиеся на iOS 14, рассказали о том, что после апдейта время работы смартфонов снизилось. Пользователи рассказали, что аппараты приходится ставить на зарядку уже в середине дня, многие гаджеты не доживают до вечера. «Автономная работа аккумулятора на iOS 14 не вызывает восторга», — заметил пользователь Twitter под ником Techno_Minute. «Время работы от аккумулятора ужасно, не рекомендую обновляться до выхода iOS 14.2», — подчеркнул пользователь JovaniTrejo_.

Владельцы смартфонов Apple публикуют отзывы о работе iOS 14, в том числе и на форуме компании. В частности, один из пользователей зафиксировал быстрое снижение уровня заряда аккумулятора: «Мой iPhone XR еще час назад имел 100 процентов заряда, сейчас — 40 процентов».

Журналисты Daily Express подтвердили проблемы с автономностью после обновления, однако считают, что в этом нет ничего страшного. По словам специалистов, после установки апдейта iPhone нужно некоторое время, чтобы заново проиндексировать всю хранящуюся на устройстве информацию. Также в это время происходит обновление сторонних приложений, что негативно сказывается на автономности гаджета.

Также в издании отметили, что iOS — в отличие от Android — выпускается на все поддерживаемые девайсы одновременно. В этой связи в сети появляется большое количество отзывов.

Новые версии iOS 14 и iPadOS 14 стали доступны для пользователей iPhone 16 сентября. Обновленная ОС, анонсированная на WWDC 22 июня, получила поддержку виджетов, блиц-приложений, функцию касания задней панели смартфона, встроенный переводчик.