Ученые описали сценарий опустошительной засухи на Земле

Ученые предсказали, что южное полушарие Земли в будущем столкнется с длительными мощными засухами. Годовое количество осадков может снизиться на треть по сравнению с текущим уровнем. Об этом сообщает Scientific Reports, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Согласно сценарию изменения климата, с 2050 года и до конца 21 века глобальные средние температуры увеличатся на 3 градуса выше доиндустриальных значений, если выбросы углерода в атмосферу сохранятся в прежних объемах. Это приведет к тому, что количество летних осадков в субтропическом поясе изменится. В свою очередь, эти изменения станут причиной катастрофических засух в Южном полушарии.