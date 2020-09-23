Ученые описали сценарий опустошительной засухи на Земле
Ученые предсказали, что южное полушарие Земли в будущем столкнется с длительными мощными засухами. Годовое количество осадков может снизиться на треть по сравнению с текущим уровнем. Об этом сообщает Scientific Reports, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Согласно сценарию изменения климата, с 2050 года и до конца 21 века глобальные средние температуры увеличатся на 3 градуса выше доиндустриальных значений, если выбросы углерода в атмосферу сохранятся в прежних объемах. Это приведет к тому, что количество летних осадков в субтропическом поясе изменится. В свою очередь, эти изменения станут причиной катастрофических засух в Южном полушарии.
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