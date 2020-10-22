Университет Оксфорда подтвердил, что испытания вакцины от COVID-19 в Бразилии продолжатся

Оксфордский университет сообщил в среду, что испытания вакцины от коронавируса, разработанной совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, будут продолжены, несмотря на смерть одного из участников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду бразильская газета Globo сообщила о смерти 28-летнего волонтера "в результате осложнений COVID-19". В публикации отмечалось, что Международный комитет по оценке безопасности вакцины в понедельник уведомил бразильское Национальное агентство по санитарному надзору о произошедшем и предложил продолжить исследование.

"По итогу тщательного изучения этого случая в Бразилии не возникло какого-либо беспокойства относительно клинических испытаний. После независимого расследования, проведенного в дополнение к выводам бразильского регулятора, было рекомендовано продолжить испытания", - говорится в распространенном вузом заявлении.

Вместе с тем, частный исследовательский институт D'Or, проводящий тестирование в Рио-де-Жанейро, уточнил, что всего в Бразилии 8 тыс. человек участвуют в международной программе исследований данного препарата, из которых половина получила дозу оксфордской вакцины, а вторая половина - плацебо. В настоящий момент неизвестно, получил ли умерший плацебо или сам препарат, поскольку исследование проводится двойным слепым методом.