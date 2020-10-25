Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) вступит в силу 22 января 2021 года. Об этом в субботу на своем официальном сайте сообщила Международная кампания по запрещению ядерного оружия(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Договор о запрещении ядерного оружия ратифицировали 50 стран. Он вступит в силу 22 января 2021 года", - говорится в заявлении. Последней страной, ратифицировавшей договор, в субботу стал Гондурас. За день до него договор ратифицировали Ямайка и Науру. Отмечается, что договор вступит в силу через 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.

В сообщении на сайте подчеркивается, что до принятия ДЗЯО ядерное оружие было единственным видом оружия массового уничтожения, не запрещенным в рамках международного права, несмотря на "катастрофические гуманитарные последствия".

"Это новая глава в сфере ядерного разоружения. Благодаря десяткам лет активной работы было достигнуто то, что многие считали невозможным: ядерное оружие запрещено, - заявила исполнительный директор ICAN Беатрис Фин.