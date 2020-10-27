Китай успешно вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли

Китай при помощи ракеты-носителя CZ-2C (Long March-2C) вывел на орбиту седьмую группу спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-30. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, запуск был произведен с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) в понедельник в 23:19 по местному времени. Спутниковые аппараты успешно вышли на заданные орбиты. Их количество не уточняется. Как отмечает агентство, они будут использоваться для исследований электромагнитного поля земли и технических испытаний.

По информации "Синьхуа", на борту ракеты-носителя также находился спутник Tianqi-6. Космические аппараты серии Tianqi предназначены для передачи коротких сообщений.