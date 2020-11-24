ЮНИСЕФ начал работать над логистикой поставок вакцин от коронавируса

В мире 24 ноября 2020 01:35 (UTC+04:00)
ЮНИСЕФ начал работать над логистикой поставок вакцин от коронавируса

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) начал сотрудничать с международными авиаперевозчиками и транспортными компаниями, чтобы обеспечить незамедлительные и безопасные поставки вакцин от коронавируса по всему миру, как только они станут доступны. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы начать приготовления, ЮНИСЕФ вместе с Панамериканской организацией здравоохранения (PAHO) и Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) на прошлой неделе проинформировали ведущие мировые авиакомпании о том, какие масштабы перевозок, как ожидается, потребуются, и обсудили, как можно транспортировать около 2 млрд доз вакцин от коронавируса в 2021 году. Помимо этого, потребуется поставить порядка 1 млрд шприцев морским путем", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЮНИСЕФ, PAHO и IATA провели переговоры уже более чем с 350 компаниями, занимающимися логистикой и перевозками.

В ближайшее время ЮНИСЕФ проведет оценку транспортного потенциала, чтобы понять, в каких сферах требуются доработки для обеспечения бесперебойных сетей поставок вакцины в 92 страны мира с низким и средним уровнем дохода населения.

"Ожидается, что закупка, доставка и распределение вакцин от коронавируса станет самой крупной и быстрой операцией такого рода в истории", - отмечается в сообщении фонда.

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