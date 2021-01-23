Более 600 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки - ВОЗ

В мире 23 января 2021 22:12 (UTC+04:00)
Более 600 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки - ВОЗ

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 96,87 млн, увеличившись за сутки более чем на 600 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 15,8 тыс., превысив 2,09 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:57 (GMT+4) 23 января в ВОЗ поступили сведения о 96 877 399 инфицированных и 2 098 879 умерших. Число заразившихся увеличилось на 600 790, умерших - на 15 846.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (325 856), на втором месте - регион Европы (188 728), на третьем - Юго-Восточная Азия (30 295).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 24 413 331. Далее следуют Индия (10 639 684), Бразилия (8 697 368), Россия (3 698 273), Великобритания (3 583 911), Франция (2 961 737), Испания (2 456 675), Италия (2 441 854), Германия (2 122 679), Колумбия (1 972 345), Аргентина (1 843 077) и Мексика (1 711 283).

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