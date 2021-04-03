Данные более 533 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ

В мире 3 апреля 2021 21:31 (UTC+04:00)
Данные более 533 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ

Личные данные более 533 млн пользователей социальной сети Facebook были выложены на хакерском форуме. Об этом в субботу сообщил портал Business Insider, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, в открытом доступе оказалась информация пользователей из 106 стран, в том числе учетные записи 32 млн жителей США, 11 млн пользователей в Великобритании и 6 млн жителей Индии. На форум были выложены полные имена пользователей, их местонахождение, даты рождения, биографии, мобильные номера и в некоторых случаях адреса электронной почты.

Такой массив данных может стать ценной информацией для киберпреступников, которые используют подобного рода записи для мошеннических схем, предупреждают эксперты. "База данных такого размера, содержащая такую личную информацию, как телефонные номера большого числа пользователей Facebook, определенно приведет к тому, что злоумышленники воспользуются этими данными, чтобы устраивать хакерские атаки", - приводит издание слова Алона Гала, одного из основателей компании Hudson Rock, занимающейся выявлением киберпреступлений.

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