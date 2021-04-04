Porsche отзывает в Китае более 250 машин из-за дефекта в подвеске
Porsche отзывает в КНР 257 импортированных автомобилей разных моделей из-за выявленного конструктивного дефекта в подвеске. Об этом сообщает в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по контролю за рынком, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отзыв начнется 26 апреля и затронет такие модели, как 911, Boxster, Cayman и Taycan, которые были произведены в период между 14 октября и 23 декабря 2020 года. В заявлении ведомства указывается, что из-за дефекта в конструкции может произойти смещение элементов передней и задней подвески, что создает потенциальную угрозу безопасности движения.
В компании обещают бесплатно проверить и заменить соответствующие детали при выявлении дефекта.
Лента новостей
Азербайджанские таможенники присоединились к акции по посадке деревьев в рамках кампании "Зеленый марафон" (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана сделала обращение по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности (ВИДЕО)
МИД Азербайджана выступил с заявлением по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности
Американское издание раскрыло имена германских депутатов, подкупленных Арменией - СКАНДАЛЬНЫЙ СПИСОК
Вагиф Керимов рассказал о роли Абу Дуджана в российско-сирийском фильме "Пальмира" – борьба с терроризмом, основано на реальных событиях (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане будут вакцинировать всех работников сферы образования, независимо от возраста - министр
В случае возникновения угрозы заражения школы переводятся на дистанционную форму обучения - минобразования Азербайджана
Около 200 ветеранам Отечественной войны Азербайджана по завершении лечения назначены соцпособия - минобороны
По мере продвижения азербайджанских войск на освобожденных землях создавались госпитали - минобороны
В Азербайджане названо число находящихся на лечении военнослужащих, получивших ранения в ходе Отечественной войны