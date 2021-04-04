Porsche отзывает в Китае более 250 машин из-за дефекта в подвеске

Porsche отзывает в КНР 257 импортированных автомобилей разных моделей из-за выявленного конструктивного дефекта в подвеске. Об этом сообщает в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по контролю за рынком, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отзыв начнется 26 апреля и затронет такие модели, как 911, Boxster, Cayman и Taycan, которые были произведены в период между 14 октября и 23 декабря 2020 года. В заявлении ведомства указывается, что из-за дефекта в конструкции может произойти смещение элементов передней и задней подвески, что создает потенциальную угрозу безопасности движения.

В компании обещают бесплатно проверить и заменить соответствующие детали при выявлении дефекта.