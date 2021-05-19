Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer в 2022 году

Компания Microsoft прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Об этом сообщается в среду на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С переходом функций браузера к Microsoft Edge приложение Internet Explorer 11 отправляется на покой и его поддержка прекращается с 15 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Некоторых версий Windows эта мера не коснется - речь идет, в частности, о Windows 10 LTSC.