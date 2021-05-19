Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer в 2022 году
Компания Microsoft прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Об этом сообщается в среду на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С переходом функций браузера к Microsoft Edge приложение Internet Explorer 11 отправляется на покой и его поддержка прекращается с 15 июня 2022 года", - говорится в сообщении.
Некоторых версий Windows эта мера не коснется - речь идет, в частности, о Windows 10 LTSC.
Лента новостей
Счастливы представлять родную страну на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике – азербайджанские спортсменки
Конкурс «Восхождение» организовал вебинар с презентацией министра труда и соцзащиты населения Азербайджана (ФОТО)
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведено мероприятие по случаю 3-й годовщины Гюннютской операции (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские спортсменки постараются достойно выступить на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по аэробной гимнастике – главный тренер
И арабы, и евреи заинтересованы в безопасном и процветающем регионе для будущих поколений - председатель ассоциации
В Баку проходят подиумные тренировки в преддверии Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Азербайджане обеспечена занятость более 6 тыс. членов семей шехидов и участников Отечественной войны
Цифровизация экономики Туркменистана увеличит инвестиционную привлекательность производства – Минпромторг России
Расследуется информация о фиктивных справках в связи с COVID-19 у пассажиров в аэропорту Гянджи - Генпрокуратура
Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы развития парфюмерного завода на территории СЭЗ «Астана-Технополис»
Распространена совместная официальная информация в связи с убийством двух азербайджанских пограничников
Планируется значительно увеличить зарубежные инвестиции в сферу альтернативной энергетики Азербайджана - AREA