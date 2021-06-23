Шесть человек погибли во время беспорядков в тюрьме в Мексике
В Мексике по меньшей мере шестеро погибли, 16 человек пострадали в результате беспорядков в одной из тюрем штата Табаско. Об этом во вторник сообщила газета El Financiero, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, во вторник в 18:00 по местному времени (02:00 среды мск) из тюрьмы поступило сообщение о насилии. Для устранения беспорядков на место происшествия прибыли сотрудники государственной и федеральной полиции, генеральной прокуратуры и национальной гвардии.
Со ссылкой на судебно-медицинскую службу сообщается о возможном увеличении числа жертв.
По предварительным данным, две группировки из числа заключенных развязали противостояние за контроль над учреждением, где отбывали наказание.
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