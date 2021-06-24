Компания Janssen продолжает изучать необходимость ревакцинации от коронавируса

Janssen Pharmaceuticals ("Янссен фармасьютикалс"), принадлежащая корпорации Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон"), пока продолжает испытания, призванные установить необходимость и сроки ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в среду ТАСС управляющий по связям с общественностью компании Janssen Pharmaceuticals Рич Ферейра, передает Trend.

"На данный момент у нас есть разрешение на использование нашей вакцины в США в чрезвычайных условиях. Она продемонстрировала безопасность и эффективность во время клинических испытаний. Мы продолжаем исследования, чтобы оценить длительность действия вакцины и необходимость дополнительных доз прививки", - сказал он.

Ферейра добавил, что в своих подходах к повторной вакцинации они опираются на рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, которые пока не определили сроки ревакцинации.