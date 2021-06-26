Неизвестные обстреляли вертолет с президентом Колумбии на борту

Вертолет, на борту которого находился президент Колумбии Иван Дуке, подвергся в пятницу обстрелу со стороны неизвестных, когда совершал пролет над восточной частью южноамериканской республики. Об этом сообщил журнал Semana, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел днем в небе над восточным департаментом Норте-де-Сантандер. Шесть пуль попали в корпус вертолета. На борту воздушного судна также находились министр национальной обороны Диего Молано и глава МВД Даниэль Паласиос. Никто не пострадал. Власти начали расследование.

Дуке назвал трусливой атаку неизвестных, обстрелявших вертолет.

"Очевидно, что это было трусливое нападение", - заявил Дуке, видео с выступлением которого было опубликовано на странице администрации президента в Twitter.