Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу
Андрей Шевченко объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины по футболу, передает Trend cо ссылкой на Интерфакс.
Он написал в своем инстаграме, что срок контракта истек и продлен не будет.
"Я провел пять лет во главе национальной команды. Мы много работали, чтобы доказать, что мы умеем играть в современный футбол. Я благодарен Украинской ассоциации футбола, президенту и правлению за возможность поработать со сборной Украины", - продолжил Шевченко.
Экс-футболист возглавил сборную Украины в июле 2016 года.
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