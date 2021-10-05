Bloomberg: зимой мир ждет глобальный кризис

Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелым кризисом этой зимой. Об этом написал журналист издания Bloomberg Майкл Уинфри, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 стала кризисом для человечества, что негативно сказалось на поставках многих видов товаров, от зерна и до компьютерных чипов.

Но в этом году, утверждает автор, возник ряд очередных проблем в некоторых странах. Например, в Британии наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетах пусты из-за нехватки водителей.

«Но проблемы грозят и другим странам нашей планеты», — подчеркнул журналист.

Уинфри отметил, что зимой температурный режим в Северном полушарии окажет влияние на разные рынки, и если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису.