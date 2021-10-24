Раскрыт секретный режим компьютеров Apple

Новые ноутбуки MacBook Pro получили скрытый режим высокой производительности. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Журналист медиа Стив Мозер (Steve Moser) обнаружил упоминание секретного режима повышенной мощности в коде бета-версии macOS Monterey. Специалист предположил, что при определенных настройках компьютеры будут работать с максимальной производительностью.

В компании подтвердили наличие особого режима. По словам представителей Apple, данная опция противоположна режиму низкого энергопотребления, в котором портативный компьютер снижает частоту работы процессора для сохранения запаса батареи. Режим повышенной мощности будет использоваться при обработке большого массива данных, видео и при взаимодействии со сложной графикой.

В Apple также отметили, что настройка будет доступна только в топовых ноутбуках MacBook Pro с 16-дюймовым экраном и процессором M1 Max. 14-дюймовые модели останутся без поддержки данной опции.