Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-2 отделился в понедельник от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отстыковка корабля под названием Endeavour с четырьмя астронавтами на борту - американцами Шейном Кимброу и Меган Макартур, астронавтом Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ - произошла в автоматическом режиме в 14:05 по времени восточного побережья США (22:05 мск). Экипаж перебрался внутрь аппарата за два часа до этого.

Ожидается, что Crew Dragon приводнится в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида чуть позже обычного - через восемь часов, вместо 6,5 часа. Увеличение на полтора часа продолжительности возвращения связано с тем, что в этот раз корабль перед тем, как взять курс на Землю, совершит полный облет станции, чтобы сделать ее фотографии.