Диетологи назвали самые опасные напитки для желающих похудеть

Американские диетологи назвали напитки, от которых стоит отказаться желающим похудеть, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Специалисты считают покупные соки и смузи, сладкие алкогольные коктейли и холодные напитки на основе кофе самыми опасными при похудении. Соки, которые можно найти в продаже, чаще всего содержат большое количество сахара и совсем мало клетчатки. Они могут вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, который затем так же резко упадет.

Диетологи советуют не пить и смузи, которые продаются в бутылках. В подобных напитках может содержаться до 500 килокалорий и 40-50 граммов сахара, несмотря на то, что этот сахар поступает из фруктов, и в смузи могут быть некоторые полезные вещества. Неумеренное употребление алкоголя может привести к увеличению веса и в данном контексте особенно вредны сладкие алкогольные коктейли.

Еще одним врагом худеющих диетологи называют холодные напитки на основе кофе. Отмечается, что в сетевых заведениях даже порция латте может содержать от 500 до 1200 килокалорий, а количество сахара в них, как правило, превышает общую дневную норму.