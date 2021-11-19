Раскрыт источник важной для появления жизни молекулы

В мире 19 ноября 2021 02:37 (UTC+04:00)
Раскрыт источник важной для появления жизни молекулы

Космическая пыль, возможно, является источником фосфора, важного для появления жизни на Земле. Роль мельчайших частиц, попадающих в атмосферу планеты, раскрыли ученые Университета Лидса (Великобритания), которые опубликовали результаты исследования в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

4,5 миллиарда лет назад весь фосфор, который участвовал в формировании Земли, должен был опуститься к расплавленному ядру, поэтому у доступного для живых организмов фосфора должен быть сторонний источник. Считалось, что потенциально им могут быть метеориты, однако новые данные предполагают, что фосфор был связан с мельчайшими частицами космической пыли. Химические реакции, протекающие в атмосфере планеты, порождали фосфиты и фосфаты, которые могут усваивать живые организмы.

При входе в атмосферу частицы пыли трение воздуха вызывает процесс плавления и испарения, известный как абляция. Ученые смоделировали сеть химических реакций, благодаря которым при абляции возникают молекулы биологически доступного фосфора. Для этого пришлось объединить результаты лабораторных исследований с теоретическими предсказаниями для реакций, которые еще не изучались в лаборатории. Затем исследователи включили сеть реакций в глобальную климатическую модель, учитывающую перенос веществ в атмосфере.

Ученые предсказали, что северные Скалистые горы, Гималаи и южные Анды являются регионами, которые могут получить наибольшее количество фосфора за год. Кроме того, гипотеза предполагает, что на высоте 90 километров над поверхностью формируется тонкий слой из фосфорсодержащих молекул. Будущие исследования должны подтвердить или опровергнуть существование этого слоя.

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