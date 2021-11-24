Ученые узнали, какое количество алкоголя повышает риск деменции

Исследование, проведенное в Королевском колледже Лондона, показало, что употребление всего четырех пинт пива или такого же числа небольших стаканов вина в неделю увеличивает риск развития деменции. Об этом пишет Daily Mail, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Исследователи предупреждают, что такое количество выпитого вдвое увеличивает вероятность возникновения проблем с кратковременной памятью и пространственным восприятием.

Ученые проанализировали данные о более чем 15 тыс. человек в возрасте от 50 лет и старше и отслеживали их состояние здоровья в течение двух лет.

«Ни у кого из участников не было признаков деменции в начале исследования, но у тех, кто пил в опасных количествах, было больше шансов продемонстрировать снижение когнитивных функций, которое может прогрессировать до слабоумия», — говорится в исследовании.

Доктор Тони Рао, психиатр-консультант, руководивший исследованием, заявил, что полученные данные развеивают миф о том, что алкоголь каким-то образом полезен для мозга. Врач также порекомендовал проходить медицинское тестирование на предмет обнаружения ранних признаков деменции.