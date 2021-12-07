В МОК отреагировали на дипломатический бойкот ОИ-2022 со стороны США

Международный олимпийский комитет признает дипломатический бойкот Олимпийских игр — 2022 в Пекине со стороны США, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Присутствие официальных лиц и дипломатов — сугубо политическое решение каждого правительства, МОК полностью признает это право, будучи политически нейтральным. В то же время, заявление (правительства США) делает очевидным, что Олимпийские игры и участие в них спортсменов остается за пределами политики, и мы приветствуем это», — сообщили в МОК.

Сообщается, что спортсмены смогут поехать на соревнования. Пекин будут бойкотировать только официальные представители американских властей.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.