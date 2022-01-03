Названы пять «суперпродуктов» для укрепления иммуннитета

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали пять «суперпродуктов», употребление которых поможет укрепить иммунную систему, а также позволят организму легче переносить болезни и быстрее выздоравливать, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

В первую очередь помогают цитрусовые. Им хорошо удается поддерживать активность человеческой иммунной системы, а также бороться с инфекциями. Брокколи богат витаминами A, C, E, а также клетчаткой, антиоксидантами. В чесноке, в свою очередь, содержится большое количество соединений серы. Он поможет снизить возможность заболеть простудой, либо же облегчить ее протекание. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, а имбирный чай поможет справиться с болью в горле. И, наконец, эксперты советуют курятину — источник витамина B6. Она является противовоспалительным источником белка, который помогает организму быстрее поправиться.