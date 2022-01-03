Tesla открыла шоурум в столице китайского Синьцзяна

Американский производитель электромобилей Tesla Inc открыл шоурум в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Tesla объявила об открытии шоурума в Урумчи, столице Синьцзяна, 31 декабря в официальном аккаунте компании в соцсети Weibo, китайском аналоге Twitter.

"В последний день 2021 года мы встречаемся в Синьцзяне. В 2022 году давайте вместе отправим Синьцзян в электрическое путешествие", - говорится в посте Tesla.

Tesla, имеющая множество поклонников в Китае, быстро развивает бизнес в этой стране. Однако, открывая шоурум в Синьцзяне, компания рискует получить репутационные проблемы, с которыми уже столкнулись другие американские компании, включая Walmart Inc. и Intel Corp., пишет The Wall Street Journal.