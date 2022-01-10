Названа причина затяжного COVID-19

Коллектив ученых из США, Германии и Швейцарии выяснили, что коронавирус может активно размножаться в жировой ткани человека, и COVID-19 вызывает ее воспаление. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщают "Известия".

Они исследовали образцы тканей людей с большим избыточным весом, которые скончались от коронавирусной инфекции. Специалисты обнаружили COVID-19 в подкожной жировой ткани и висцеральной, окружающей внутренние органы. При этом, как установили эксперты, легкие отличались самым высоким содержанием вируса, а жировая ткань оказалась на втором месте.

"Наши результаты ясно показывают наличие SARS-CoV-2 в макрофагах (клетки в первой линии обороны иммунной системы, защищающие организм от патогенов. — "Газета.Ru") и адипоцитах из нескольких жировых депо с сопутствующим увеличением воспалительного профиля", — заявил коллектив под руководством Трейси Л. Маклафлин из Стэнфордского университета (США).