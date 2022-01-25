Гутерриш осудил переворот в Буркина-Фасо

В мире 25 января 2022 01:17 (UTC+04:00)
Гутерриш осудил переворот в Буркина-Фасо

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает военный переворот в Буркина-Фасо и призывает все стороны к сдержанности и переговорам. Об этом заявил в понедельник на брифинге его представитель Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за ситуацией в Буркина-Фасо, - сказал он. - Он особенно обеспокоен местонахождением и безопасностью президента Кристиана Каборе, а также ухудшением ситуации в сфере безопасности после переворота, осуществленного 24 января отдельными частями вооруженных сил. Генеральный секретарь строго осуждает любые попытки захвата власти с помощью оружия. Он призывает лидеров переворота сложить оружие и обеспечить физическую защиту президента и государственных институтов".

"Генеральный секретарь призывает все стороны к сдержанности и диалогу, - продолжил Дюжаррик. - ООН подчеркивает полную приверженность сохранению конституционного порядка и подтверждает поддержку народу Буркина-Фасо в его усилиях по преодолению многочисленных вызовов, стоящих перед страной".

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