Ученые предупредили о повышенном риске инсульта у молодых женщин

Риск ишемического инсульта у женщин моложе 35 лет на 44% выше, чем у их мужчин-ровесников, выяснили специалисты Университета Майами и других исследовательских центров США. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Stroke, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые отобрали 16 посвященных инсультам у людей моложе 45 лет работ, вышедших в 2008-2021 годах. Всего в исследованиях рассматривались почти 70 тыс. случаев инсульта у жителей различных стран. Почти в 90% случаев речь шла об ишемическом инсульте, который возникает из-за недостаточности кровотока в мозге.

В возрасте до 35 лет у женщин ишемический инсульт встречался на 44% чаще, чем у мужчин того же возраста. Кроме того, он приводил к более тяжелым последствиям. После 35 лет разница начинала постепенно уменьшаться.

Причины этой разницы еще предстоит выяснить. Традиционные факторы риска, такие как атеросклероз, у молодых мужчин встречаются чаще, чем у женщин, поэтому, очевидно, дело в каких-то неучтенных факторах — например, беременностях, послеродовом периоде, приеме гормональных контрацептивов.

Дальнейшие исследования должны помочь выяснить, по каким причинам те или иные группы людей подвержены инсультам и на какие факторы можно повлиять, чтобы снизить риски.