Британец выиграл почти £110 млн в лотерею EuroMillions

Житель Великобритании стал обладателем джекпота в £109,9 млн (около €130) очередного тиража европейской лотереи EuroMillions, который состоялся в пятницу вечером. Об этом сообщает газета The Sun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Какая же удивительная ночь для одного обладателя билета из Великобритании, который сегодня сорвал джекпот "Евромиллионов" в размере £109,9 млн", - приводит газета слова старшего советника по работе с победителями из компании Camelot Group, реализующей программу лотереи на территории Соединенного Королевства. Сам победитель, чье имя не раскрывается, пока никак не прокомментировал свою победу. Его выигрыш, как указывает издание, стал 11-м по величине за всю историю лотереи в мире.