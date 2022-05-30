Минобороны Южной Кореи назвало КНДР противником

Министерство обороны Южной Кореи в одном из своих военно-патриотических учебных материалов, предназначенных для военнослужащих и офицеров, назвало вооруженные силы, а также власти КНДР своим противником, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.ru.

«Провокации Северной Кореи представляют угрозу нашей безопасности, пока такие угрозы сохраняются, армия Северной Кореи и ее режим — наши противники», — говориться в учебном материале.

До его распространения Сеул в письменном виде не обозначал КНДР своим врагом. Администрация бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина избегала применение к Северной Корее термина «противник», придерживаясь в ее отношении формулировки «реальная военная угроза». Нынешний глава страны придерживается более жесткой позиции в отношении Пхеньяна.