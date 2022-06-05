Состояние Маска сократилось почти на $17 млрд на фоне сообщений о сокращениях в Tesla

Состояние предпринимателя Илона Маска сократилось почти на $17 млрд после падения стоимости акций основанного им производителя электромобилей Tesla на фоне сообщений о том, что компании придется сократить 10% персонала. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журнал Forbes.

Как отмечает издание, в ходе торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже цена на акции Tesla снизилась более чем на 5%, сократив состояние бизнесмена на $16,9 млрд. Тем не менее Маск, по оценкам издания, все еще с запасом остается самым богатым человеком на планете и имеет в активе $216,8 млрд, состояние его ближайшего преследователя, основателя компании Amazon Джеффа Безоса, оценивается в $171 млрд.

В пятницу агентство Reuters опубликовало электронную рассылку Илона Маска персоналу Tesla. По его сведениям, в разосланном в четверг письме указано, что компании необходимо "сократить примерно 10% сотрудников", а также "приостановить прием на работу по всему миру"."У меня очень плохое предчувствие по поводу экономики", - заявил также Маск.