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Quantum Space запланировала вывести спутник QS-1 в окололунное пространство в 2024 году

В мире Материалы 27 октября 2022 07:11 (UTC +04:00)
Quantum Space запланировала вывести спутник QS-1 в окололунное пространство в 2024 году

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Частная аэрокосмическая компания Quantum Space планирует провести коммерческую миссию по выводу спутника QS-1 в окололунное пространство в конце 2024 года, сообщила в среду компания на своем сайте, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Quantum Space сегодня объявила, что первая миссия компании в окололунном пространстве запланирована на октябрь 2024 года", - говорится в сообщении.

По плану Quantum Space, миссия должна стать первым этапом на пути к созданию "высокоскоростной магистрали" между Землей и Луной с помощью развертывания коммерческой деятельности, "благодаря которой аппараты смогут работать и перемещаться в окололунном пространстве и за ее пределами более эффективно".

"Аппарат QS-1 будет перемещаться преимущественно между точками Лагранжа L1 и L2 системы Земля-Луна для обеспечения коммерческих операций компании, - отмечается в сообщении.

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