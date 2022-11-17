Более 11 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках "зерновой сделки"

Украинские порты в среду покинули восемь сухогрузов с продукцией АПК, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня восемь судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 277 114 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Зафрахтованное Всемирной продовольственной программой судно Nord Vind перевозит 25 тыс. тонн пшеницы, предназначенной для Эфиопии.

Два сухогруза Eleni M (41 540 тонн пшеницы) и Amber S (44 194 тонн пшеницы) направились в Италию, два судна Plutus (13 тыс. тонн рапса) и Noran (7 124 тонны соевых бобов) - в Турцию.

Помимо этого, сухогруз Mim Vangelis Jr доставит в Китай 66 756 тонн кукурузы, судно Abilene переправит в Нидерланды 51,5 тыс. тонн рапса. Судно Paralos направилось в Испанию с 28 тыс. тонн пшеницы.

Отмечается, что в украинские порты направляются три сухогруза, которые 16 ноября прошли по морскому гуманитарному коридору.

СКЦ также сообщает, что 67 сухогрузов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 16 груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах.