На Филиппинах наводнения затронули более 1,7 млн человек. Об этом сообщается со ссылкой на отчет Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

По данным совета, минимум 33 человека погибли из-за разгула стихии. Восемь человек считаются пропавшими без вести. Всего стихийные бедствия затронули более 1,77 млн человек в 14 регионах республики.

Власти страны оценивают ущерб 202 инфраструктурным объектам от наводнений в 276,1 млн песо, или $5,07 млн.

«Наводнения повредили 293 дороги и 63 моста, затронута работа 26 морских портов. В 68 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 61 оно уже восстановлено, в 8 муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением, в 3 — со связью», — говорится в публикации.

Ранее агентство Reuters сообщало, что число погибших в результате наводнения в Калифорнии достигло 20 человек.