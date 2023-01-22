Самолет Ryanair из Польши приземлился в Афинах после предупреждения о бомбе

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Польши в Афины и подавший в воздухе сигнал тревоги о бомбе на борту, приземлился в Афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса. Об этом сообщило в воскресенье Афинское Македонское агентство новостей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Boeing 738 компании Ryanair благополучно приземлился в 17:40 по местному времени в Афинском международном аэропорту. Проводится быстрая эвакуация пассажиров и членов экипажа. Самолет сопровождала пара греческих истребителей F-16, которые после его приземления вернулись на свою авиабазу близ города Волос.

Boeing 738, выполнявший регулярный рейс, следовал в Афины из города Катовице.

Согласно информации правоохранительных органов, в афинском аэропорту самолет будет проверять подразделение полиции, специализирующееся на взрывных устройствах.